Главный тренер «Реала» Анчелотти заявил, что доволен игрой Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о поведении форварда команды Винисиуса Жуниора.

«Если Пуйоль хочет поговорить с Винисиусом, пусть говорит. Он продолжает развиваться. Возможно, в некоторых ситуациях ему придется улучшить свое отношение, но он уже достиг значительного прогресса и продолжает над этим работать. Мы довольны им и тем, что он делает на поле, как именно он играет в футбол. В последних нескольких матчах он несколько раз выходил из себя, но за последние годы его отношение стало значительно лучше», — приводит Marca слова Анчелотти.

Бразильский футболист выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 11 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

8 ноября «Реал» дома сыграет против португальской «Браги» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.