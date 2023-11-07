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Сегодня, 16:03

Камавинга продлил контракт с «Реалом»

Алина Савинова
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Эдуардо Камавинга.
Фото Reuters

«Реал» объявил о продлении контракта с французским полузащитником Эдуардо Камавинга.

Новое соглашение 20-летнего игрока с мадридской командой рассчитано до 2029 года. Срок предыдущего контракта истекал в 2025-м.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 миллион евро. В этом сезоне он провел за клуб 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

«Реал» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков за 12 туров.

ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 - : -
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 16:00
Мальорка – Кадис
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
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Севилья – Бетис
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Альваро Мората

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Вильярреал

 7
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Хетафе

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Осасуна

 10 2 2
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Атлетик

 9 1 0
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 10 1 4
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