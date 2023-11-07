Камавинга продлил контракт с «Реалом»

«Реал» объявил о продлении контракта с французским полузащитником Эдуардо Камавинга.

Новое соглашение 20-летнего игрока с мадридской командой рассчитано до 2029 года. Срок предыдущего контракта истекал в 2025-м.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 миллион евро. В этом сезоне он провел за клуб 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

«Реал» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков за 12 туров.