Дом вингера «Валенсии» Клюйверта ограбили — пострадала его девушка

В Испании ограбили дом вингера «Валенсии» Джастина Клюйверта, сообщает ABC.

Отмечается, что в дом в пригороде Валенсии ворвались трое злоумышленников. В результате нападения пострадала девушка игрока, которая в тот момент вернулась с прогулки с собакой и отключила сигнализацию.

Под угрозами грабители вынесли из дома часы, ювелирные изделия и одежду на сумме около 16- тысяч евро.

Клюйверт в это время был с командой в гостевой игре против «Мальорки» в 36-м туре чемпионата Испании.