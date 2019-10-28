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Новости   //    Футбол   //    Испания

В Испании больше не будут играть розовым мячом после жалоб болельщиков

20:34

На прошлой неделе испанская ла лига представила новый зимний мяч розового цвета с зелеными изгибающимися полосками. Мяч подвергся жесткой критике как со стороны телезрителей, так и со стороны болельщиков, которые побывали на стадионах за то, что его было плохо видно сообщает Marca.

Руководство испанского футбола поспешило сделать объявление по этому поводу: теперь такой мяч будут использовать только в матчах с непростыми погодными условиями.

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