В «Интере» высказались о возможном уходе Месси из «Барселоны»

Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти высказался по поводу возможного ухода форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

«Мы не можем говорить о подписании Месси, он игрок «Барселоны» и провел в клубе всю карьеру. Думаю, там он ее и продолжит. Мы сосредоточены на игроках, которые у нас есть. Мы должны концентрироваться на себе и следующей игре. У нас все хорошо», — цитирует Санетти Football Italia.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Скорее всего, 33-летний аргентинец покинет каталонский клуб в ближайшее трансферное окно. Главными кандидатами на форварда являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».