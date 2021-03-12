Рамос: «Месси в «Реале»? Я был бы в восторге»

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в мадридский клуб.

«На первое время поселил бы его у себя, чтобы помочь ему освоиться. Месси в «Реале»? Я был бы в восторге. В свои лучшие годы он принес немало страданий «Реалу». С огромным удовольствием принял бы его», — сказал Рамос на стриме Ибаю Льяносу.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Скорее всего, 33-летний аргентинец покинет каталонский клуб в ближайшее трансферное окно. Главными кандидатами на форварда являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».