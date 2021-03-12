В «ПСЖ» опровергли интерес к Роналду и Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался об информации о том, что парижане хотят купить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вчера, 11 марта, сообщалось, что «ПСЖ интересуется обоими игроками.

«На данный момент с Месси ничего. Насчет Роналду нас радует то, что «ПСЖ» почти всегда присутствует во всех новостях. Это хорошо. Трансферное окно — главное движение. «ПСЖ» очень желанный клуб. Но на данный момент переговоров о новом футболисте нет», — цитирует Леонардо Goal.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Прошлым летом аргентинец хотел покинуть каталонский клуб, но руководство команды его не отпустило. Соглашение Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.