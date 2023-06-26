В чемпионате Испании три новых судьи. Одному всего 28 лет
Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании объявил списки судей на сезон-2023/24. К обслуживанию матчей чемпионата страны допущены три новых арбитра — Виктор Гарсия Вердура, Матео Бускетс Феррер и Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.
Самый молодой из них — Гарсия Вердура — родился в 1994 году. На сегодня ему только 28 лет. Он пошел на повышение, проведя лишь два сезона и 43 матча в сегунде.
Всего на год старше Бускетс Феррер. Его перевели в элиту после одного сезона во второй лиге.
Положение команд
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|И
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Атлетико
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|13.08
|00:00
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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