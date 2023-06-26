Фернандо Торрес подал в суд на правительство Испании
Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес подал в суд на правительство Испании и Городской Совет Мадрида, сообщает El Confidencial.
По информации издания, 39-летний испанец требует более 800 тысяч евро в качестве компенсации за меры по борьбе с Covid-19, которые сказались в негативном ключе на доходе от его сетей тренажерных залов.
Экс-форвард планирует взыскать 808?100 евро с государства за ущерб от правил, которые действовали с марта 2021 по май 2022 год.
Торрес завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу».
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1
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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|0
|0-0
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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|0-0
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7
|Осасуна
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|0-0
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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|0
|0-0
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11
|Р. Вальекано
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|00:00
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Реал
|- : -
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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