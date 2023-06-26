«Барселона» считает, что Хави должен поделиться частью зарплаты со своим штабом

Главный тренер «Барселоны» Хави ведет переговоры о продлении контракта. По данным Mundo Deportivo, специалист просит повышения зарплат для своих ассистентов.

Отмечается, что руководство каталонцев предлагает тренеру поделиться частью своей зарплаты с членами штаба.

Действующее соглашение Хави рассчитано до лета 2024 года. 43-летний испанец возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошлом сезоне он привел каталонцев к победе в Суперкубке Испании и чемпионате страны.