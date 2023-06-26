«Барселона» считает, что Хави должен поделиться частью зарплаты со своим штабом
Главный тренер «Барселоны» Хави ведет переговоры о продлении контракта. По данным Mundo Deportivo, специалист просит повышения зарплат для своих ассистентов.
Отмечается, что руководство каталонцев предлагает тренеру поделиться частью своей зарплаты с членами штаба.
Действующее соглашение Хави рассчитано до лета 2024 года. 43-летний испанец возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошлом сезоне он привел каталонцев к победе в Суперкубке Испании и чемпионате страны.
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10
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11
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12
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13
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|0-0
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
|- : -
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Вильярреал – Бетис
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