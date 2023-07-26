В «Барселоне» оценили возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
«Я бы переживал, если бы Мбаппе подписал контракт с «Реалом»? Совсем нет. Я волнуюсь о «Барселоне» и вижу, что при Хави она набирает лучшую форму. У нас очень скромные игроки, которые помогут нашим замечательным молодым футболистами. Мы должны попытаться снова сделать гегемонию в ла лиге реальностью», — цитирует Mundo Deportivo Юсте.
Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.
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3
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|0
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8
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9
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10
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|0
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11
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|0
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20
|Алавес
|0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
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