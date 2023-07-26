В «Барселоне» оценили возможный трансфер Мбаппе в «Реал»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я бы переживал, если бы Мбаппе подписал контракт с «Реалом»? Совсем нет. Я волнуюсь о «Барселоне» и вижу, что при Хави она набирает лучшую форму. У нас очень скромные игроки, которые помогут нашим замечательным молодым футболистами. Мы должны попытаться снова сделать гегемонию в ла лиге реальностью», — цитирует Mundo Deportivo Юсте.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.