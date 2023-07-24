Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год

Очередной крутой поворот в истории взаимоотношений «ПСЖ» и капитана парижан.

Изгой

Когда-нибудь об истории взаимоотношений «ПСЖ» и Килиана Мбаппе снимут настоящий, а не виртуальный сериал. Между тем его новый сезон стартовал в пятницу, когда парижане приняли решение исключить капитана из заявки на японское турне и фактически выставили его на трансфер, если до 31 июля тот не продлит контракт до 2025 года либо не примет решение о переходе в другой клуб. В противном случае — как было доведено до окружения Мбаппе — своенравная звезда проведет весь сезон на скамейке запасных.

Пока эта история обрастала новым подробностями, Мбаппе тренировался с выставленными на трансфер Леандро Паредесом, Джорджиньо Вайналдумом и Абу Диалло. После одного из занятий за пределами базы Килиан вышел из машины, осчастливив болельщиков автографами и совместными фото. Все было максимально доброжелательно. Кроме того, игрока поддержал Национальный профсоюз профессиональных футболистов, призвавший власти Франции наконец-то найти силы противостоять Катару и «ПСЖ», ведь раньше клуб оставлял без игровой практики отказывавшегося подписывать новый контракт Адриена Рабьо и оказывал давление на других футболистов.

Впрочем, по информации Le Parisien , несмотря на жесткую позицию, адвокаты парижан и футболиста провели переговоры, целью которых было обозначено цивилизованное расставание. Тем временем число действующих лиц в этом сериале росло в геометрической прогрессии, а список претендентов на Мбаппе вслед за «Реалом» пополнили «МЮ», «Челси», «Тоттенхэм» и «Аль-Хиляль».

Клуб из Саудовской Аравии изначально виделся аутсайдером этой гонки, потому что, несмотря на высадившийся в королевстве звездный десант во главе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема, переезд на Ближний Восток находящегося в расцвете сил Мбаппе выглядел и выглядит ненаучной фантастикой. Тем не менее именно «Аль-Хиляль», которому не удалось уговорить Лионеля Месси, предпринял конкретные шаги.

Неймар. Фото Reuters

Дороже Неймара

Самый титулованный клуб Саудовской Аравии словно одержим идеей найти звездного игрока атаки. Защиту «Аль-Хиляль» укрепил Калиду Кулибали. Среднюю линию украсили Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, а с форвардами — беда. Харри Кейну приглашение из Эр-Рияда не слишком интересно. Ромелу Лукаку раздумывает над перспективой получать 50 миллионов евро в год.

Ну и параллельно с этими историями начался поход за Мбаппе. В информационном пространстве стартовали с намеков — о не названном на тот момент клубе, который направил в Париж устное предложение по трансферу Килиана на сумму, превышающую рекордные 222 миллиона, с которыми «ПСЖ» расстался, купив у «Барселоны» Неймара. Потом прозвучали название «Аль-Хиляля» и одновременно элегантный и удивительный вариант развития карьеры французской звезды.

Подписать футболиста всего на сезон и отпустить его следующим летом за мечтой в «Реал» — почти восточная сказка. Это устроит «ПСЖ», который не потеряет игрока бесплатно. В свою очередь, в Мадриде реализуют свой текущий план и подпишут Мбаппе в качестве свободного агента, а «Аль-Хиляль» целый год будет в центре внимания.

Вот только сам Килиан вряд ли в восторге от перспективы провести сезон вне европейского футбола, хотя от его окружения шли вбросы о готовности смириться с судьбой и остаться на год в запасе. Только скорее это элемент торга и ответного давления на клуб, потому что в реальности даже 90-миллионный бонус за лояльность «ПСЖ» вряд ли скрасит для Мбаппе год фактического бездействия. Деньги в этой истории важны, но, если бы все решали только суммы прописью, все было бы гораздо проще.

22 евро в секунду

Пока же Мбаппе стоит на своем — не хочет уходить до конца контракта и рассчитывает перейти в «Реал», получив через год 100 миллионов в качестве подписного бонуса. Хотя, как уверяет Le Parisien , президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пытается убедить пока еще капитана выслушать предложения других клубов. В том числе «Барселоны», у которой нет возможностей заплатить за трансфер, но которая, по версии L ' Equipe , готова предложить в обмен группу своих футболистов. Луис Энрике точно найдет там достойных кандидатов, и каталонцы уже вышли на контакт с парижанами.

Однако конкретное предложение сделал только «Аль-Хиляль», и в финансовом плане оно полностью устроит «ПСЖ». На пике интереса чемпионы Франции хотели за Мбаппе 200 миллионов. Сейчас нижняя планка ожиданий опустилась до 150, однако в Эр-Рияде, как утверждает Фабрицио Романо, готовы заплатить 300. Это уже мировой рекорд, но не самая впечатляющая цифра в возможной сделке.