Гюндоган: «Я ничего не знал о футболе, пока не встретил Гвардиолу»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола многому его научил.

«До того, как я присоединился к «Манчестер Сити», я думал, что разбираюсь в футболе. Мне было 25 или 26 лет, я многое повидал. Я играл в финале Лиги чемпионов. Но сейчас, стоя здесь после семи лет обучения в школе Пепа, я бы сказал, что раньше ничего не знал о футболе. Его влияние на команду и на меня лично было огромным», — цитирует ESPN Гюндогана.

32-летний Гюндоган этим летом заключил соглашение с каталонцами до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.