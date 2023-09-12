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УЕФА поблагодарил уволенного за поцелуй экс-главу испанского футбола Рубиалеса

Виктория Кравченко
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УЕФА поблагодарил экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за долгую службу европейскому футболу.

«УЕФА признает общественную дискуссию вокруг Рубиалеса и его недавних действий, но также хотел бы поблагодарить его за многолетнюю службу европейскому футболу», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

10 сентября Рубиалес объявил, что собирается покинуть пост главы RFEF. Он отметил, что уходит, потому что не может продолжать работу.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

Источник: https://ru.uefa.com/
Луис Рубиалес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
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Валенсия – Атлетико
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17.09 00:00
Вильярреал – Альмерия
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Альваро Мората

Атлетико

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Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
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Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

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 2
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Родриго де Пауль

Атлетико

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Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
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Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
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Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 2 1 0
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