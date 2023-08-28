Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса
Прокуратура Испании начала предварительное расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии со стороны президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
«Прокуратура будет расследовать факты, которые могут представлять собой преступление сексуального насилия», — говорится в заявлении AFP.
20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.
25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.
После заявления Рубиалеса футболистки сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.
Сообщалось, что мать Рубиалеса объявила голодовку в церкви из-за «охоты» на сына после поцелуя футболистки сборной Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
4
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
5
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
6
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|3 : 4
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|4 : 2
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0