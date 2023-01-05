У полузащитника «Барселоны» Бускетса есть предложения из МЛС
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник Серхио Бускетс может уйти в команду МЛС.
«У него есть предложения продолжить карьеру за пределами лиги, в США. Если все пойдет хорошо, чего мы все хотим, он останется до конца сезона, а летом мы поговорим», — приводит слова Лапорты Cadena SER.
Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в конце сезона-2022/23. В текущем сезоне Бускетс сыграл в составе команды 18 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Источник: Cadena SER
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|
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|
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|15
|4
|5
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|17
|
13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|
14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|
15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
16
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|
17
|Сельта
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
18
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|
19
|Кадис
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|2
|6
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|10-27
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|
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|6.01
|20:30
|
Эльче – Сельта
|- : -
|6.01
|23:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|7.01
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|- : -
|7.01
|20:30
|
Мальорка – Вальядолид
|- : -
|7.01
|23:00
|
Эспаньол – Жирона
|- : -
|8.01
|16:00
|
Альмерия – Р. Сосьедад
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|8.01
|18:15
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|8.01
|20:30
|
Севилья – Хетафе
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Атлетико – Барселона
|- : -
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|23:00
|
Атлетик – Осасуна
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
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Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
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Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
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|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
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Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|8
|2
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