У полузащитника «Барселоны» Бускетса есть предложения из МЛС

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник Серхио Бускетс может уйти в команду МЛС.

«У него есть предложения продолжить карьеру за пределами лиги, в США. Если все пойдет хорошо, чего мы все хотим, он останется до конца сезона, а летом мы поговорим», — приводит слова Лапорты Cadena SER.

Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в конце сезона-2022/23. В текущем сезоне Бускетс сыграл в составе команды 18 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.