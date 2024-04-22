Анчелотти: «Чемпионская гонка в ла лиге окончена? «Реалу» нужно набрать несколько очков»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Барселоной» (3:2) поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате Испании.

«Чемпионат выигран? Мы сделали очень важный шаг, нам еще нужно набрать несколько очков, это также поможет нам подготовиться к полуфиналу Лиги чемпионов», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 81 очко в 32 матчах. Сливочные опережают «Барселону» на 11 очков. «Жирона», идущая третьей, имеет 68 очков.

В полуфинале Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Баварией.