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Президент «Барселоны»: «Если мяч «Реалу» был забит по правилам, то мы попросим переиграть матч»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть матч 31-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3), если подтвердится судейская ошибка в моменте возможного гола Ламина Ямаля.

«Мы попросили Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF) предоставить нам все изображения и аудиозаписи отмененного гола Ламина. Если мяч был забит по правилам, мы не исключаем, что попросим переиграть матч», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.

Источник: Mundo Deportivo
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
13
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
14
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 1 : 1
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 4 : 1
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 1 : 2
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 4 : 1
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 1 : 1
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 1 : 2
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Реал

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Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Рафинья

Барселона

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Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

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Домингуш Дуарте

Хетафе

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