Тренер «Кадиса»: «Победа над «Барселоной» должна укрепить нас»

Главный тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:0).

«Я думаю, мы показали очень цельную игру со сценарием, который нас полностью устраивал. Наш план отличался от их плана. Получилось так, как мы запланировали. Нелегко победить на «Камп Ноу». Эта победа должна стать для нас топливом. Мы готовились к этой игре с большим энтузиазмом, большим количеством энергии, с желанием отобрать очки у соперника. Все прошло отлично. Победа на таком этапе должна укрепить нас», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт клуба.

После этого матча «Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Кадис» с 31 очком — на 16-й строчке.