Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:55

Феликс и Лемар получили травмы в матче с «Эспаньолом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Игроки «Атлетико» Жоау Феликс и Тома Лемар получили травмы в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:1).

У обоих футболистов выявлены травмы подколенного сухожилия левого бедра, они прошли медицинское обследование. Результаты обследования будут сообщены позднее.

В текущем сезоне Феликс провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету Лемара 4 гола и 5 передач в 34 матчах.

Источник: https://www.atleticodemadrid.com/noticias/jo-o-felix-y-lemar-sufren-sendas-lesiones-en-la-musculatura-isquiotibial-del-muslo-izquierdo
Жоау Феликс
Тома Лемар
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бил, чтобы никто не видел». Как безумный партнер чуть не лишил жизни будущую олимпийскую чемпионку
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави — о поражении от «Кадиса»: «Мы должны проанализировать свою работу и двигаться дальше»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
17
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
18
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 - : -
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 - : -
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 - : -
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости