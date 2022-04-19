Феликс и Лемар получили травмы в матче с «Эспаньолом»

Игроки «Атлетико» Жоау Феликс и Тома Лемар получили травмы в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:1).

У обоих футболистов выявлены травмы подколенного сухожилия левого бедра, они прошли медицинское обследование. Результаты обследования будут сообщены позднее.

В текущем сезоне Феликс провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету Лемара 4 гола и 5 передач в 34 матчах.