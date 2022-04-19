Феликс и Лемар получили травмы в матче с «Эспаньолом»
Игроки «Атлетико» Жоау Феликс и Тома Лемар получили травмы в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:1).
У обоих футболистов выявлены травмы подколенного сухожилия левого бедра, они прошли медицинское обследование. Результаты обследования будут сообщены позднее.
В текущем сезоне Феликс провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету Лемара 4 гола и 5 передач в 34 матчах.
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Реал
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|23
|6
|3
|66-28
|75
|
2
|Барселона
|31
|17
|9
|5
|60-32
|60
|
3
|Севилья
|32
|16
|12
|4
|46-25
|60
|
4
|Атлетико
|32
|18
|6
|8
|59-39
|60
|
5
|Бетис
|32
|17
|6
|9
|56-37
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
|Вильярреал
|32
|13
|10
|9
|51-31
|49
|
8
|Атлетик
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|
9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|33-41
|44
|
10
|Валенсия
|32
|10
|12
|10
|44-46
|42
|
11
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|36-35
|39
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|
13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|
16
|Кадис
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
17
|Гранада
|32
|6
|11
|15
|36-56
|29
|
18
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|
19
|Алавес
|32
|6
|7
|19
|25-53
|25
|
20
|Леванте
|32
|5
|10
|17
|39-62
|25
Результаты / календарь
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31 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|20:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|19.04
|22:00
|
Бетис – Эльче
|- : -
|19.04
|22:30
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
|20.04
|20:00
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|20.04
|21:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|20.04
|22:30
|
Осасуна – Реал
|- : -
|21.04
|20:00
|
Леванте – Севилья
|- : -
|21.04
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|- : -
|21.04
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:30
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|27
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|26
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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