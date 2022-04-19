«Реал» сыграет с «Осасуной», «Реал Сосьедад» проведет матч с «Барселоной» в ла лиге

19 апреля стартует 33-й тур чемпионата Испании по футболу. «Осасуна» сыграет с «Реалом» и другие встречи ла лиги.

19 апреля, вторник

20 апреля, среда

21 апреля, четверг

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