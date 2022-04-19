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Сегодня, 12:00

Ла лига, расписание и результаты 33-го тура: «Реал» отправится в гости к «Осасуне», «Реал Сосьедад» — «Барселона» и другие матчи

«Реал» сыграет с «Осасуной», «Реал Сосьедад» проведет матч с «Барселоной» в ла лиге
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

19 апреля стартует 33-й тур чемпионата Испании по футболу. «Осасуна» сыграет с «Реалом» и другие встречи ла лиги.

19 апреля, вторник

Испания. Лига 1. 33-й тур
19 апр, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Алавес
Испания. Лига 1. 33-й тур
19 апр, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Эльче
Испания. Лига 1. 33-й тур
19 апр, 22:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Валенсия

20 апреля, среда

Испания. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 20:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Гранада
Испания. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 21:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Хетафе
Испания. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 22:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал

21 апреля, четверг

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 20:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Севилья
Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 20:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 21:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Атлетик
Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 22:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

Чемпионат Испании по футболу: новости и статьи, турнирная таблица и статистика команд, обзоры и фото матчей ла лиги

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бускетс рассказал, чего не хватило «Барселоне» в матче с «Кадисом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
17
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
18
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 - : -
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 - : -
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 - : -
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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