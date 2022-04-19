Ла лига, расписание и результаты 33-го тура: «Реал» отправится в гости к «Осасуне», «Реал Сосьедад» — «Барселона» и другие матчи
«Реал» сыграет с «Осасуной», «Реал Сосьедад» проведет матч с «Барселоной» в ла лиге
19 апреля стартует 33-й тур чемпионата Испании по футболу. «Осасуна» сыграет с «Реалом» и другие встречи ла лиги.
19 апреля, вторник
20 апреля, среда
21 апреля, четверг
Чемпионат Испании по футболу: новости и статьи, турнирная таблица и статистика команд, обзоры и фото матчей ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|23
|6
|3
|66-28
|75
|
2
|Барселона
|31
|17
|9
|5
|60-32
|60
|
3
|Севилья
|32
|16
|12
|4
|46-25
|60
|
4
|Атлетико
|32
|18
|6
|8
|59-39
|60
|
5
|Бетис
|32
|17
|6
|9
|56-37
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
|Вильярреал
|32
|13
|10
|9
|51-31
|49
|
8
|Атлетик
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|
9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|33-41
|44
|
10
|Валенсия
|32
|10
|12
|10
|44-46
|42
|
11
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|36-35
|39
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|
13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|
16
|Кадис
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
17
|Гранада
|32
|6
|11
|15
|36-56
|29
|
18
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|
19
|Алавес
|32
|6
|7
|19
|25-53
|25
|
20
|Леванте
|32
|5
|10
|17
|39-62
|25
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|20:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|19.04
|22:00
|
Бетис – Эльче
|- : -
|19.04
|22:30
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
|20.04
|20:00
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|20.04
|21:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|20.04
|22:30
|
Осасуна – Реал
|- : -
|21.04
|20:00
|
Леванте – Севилья
|- : -
|21.04
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|- : -
|21.04
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:30
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|27
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|26
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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