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Сегодня, 16:32

Хави — о критике «Барселоны»: «Эти игроки — действующие чемпионы ла лиги и Суперкубка, они заслуживают уважения»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о критике болельщиков в адрес команды.

«Мы должны быть более позитивными. Понимаю, что другие клубы или СМИ, которые не болеют за «Барсу», критикуют нас, но наши болельщики не могут оставить нас в стороне. Эти игроки являются действующими чемпионами ла лиги и Суперкубка, они заслуживают уважения. После этого идут труд и результаты. Если их не будет, мы будем стараться», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

Специалист возглавляет «Барселону» с 2021 года. На данный момент команда под его руководством занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка за 16 туров.

16 декабря «Барселона» сыграет против «Валенсии». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20231215/1002154085/rueda-prensa-xavi-hernandez-directo-previa-valencia-barca.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 - : -
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
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18.12 23:00
Жирона – Алавес
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Антуан Гризманн

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 9
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 9
П
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Атлетик

 5
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
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Хетафе

 10 1 3
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Атлетик

 13 1 0
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