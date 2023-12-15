Суарес рассказал, как был создан атакующий треугольник «Барселоны» с Месси и Неймаром

Нападающий Луис Суарес рассказал, как был создан знаменитый атакующего треугольника «Барселоны» «Месси — Суарес — Неймар».

«В одном из матчей с «Аяксом» Луис Энрике хотел, чтобы Месси играл «ложной девяткой», так как он привык к этой позиции, а мы с Неймаром были по краям, но увидели, что это не сработало.

Месси сказал мне: «О, жирный, оставайся на позиции «девятки» и освобождай себе зону с правой стороны». И это стало началом MSN», — цитирует Суареса fcbarcelonanoticias.com.

Ранее сообщалось, что 36-летний Суарес в ближайшее время станет игроком «Интер Майами», в котором воссоединится с экс-партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.