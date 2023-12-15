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Сегодня, 17:05

Суарес рассказал, как был создан атакующий треугольник «Барселоны» с Месси и Неймаром

Виктория Кравченко
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Нападающий Луис Суарес рассказал, как был создан знаменитый атакующего треугольника «Барселоны» «Месси — Суарес — Неймар».

«В одном из матчей с «Аяксом» Луис Энрике хотел, чтобы Месси играл «ложной девяткой», так как он привык к этой позиции, а мы с Неймаром были по краям, но увидели, что это не сработало.

Месси сказал мне: «О, жирный, оставайся на позиции «девятки» и освобождай себе зону с правой стороны». И это стало началом MSN», — цитирует Суареса fcbarcelonanoticias.com.

Ранее сообщалось, что 36-летний Суарес в ближайшее время станет игроком «Интер Майами», в котором воссоединится с экс-партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

Лионель Месси
Луис Суарес
Неймар Сантос
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 - : -
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 - : -
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Жирона – Алавес
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 13 1 0
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