Симеоне отметил, что «Атлетико» нужно совершенствовать игру на выезде

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своей команды и «Атлетика» в текущем сезоне.

«Нам необходимо улучшить нашу игру на выезде и повторить то, что мы делали дома. «Атлетик» — это соперник с высокой интенсивностью игры, которая никогда не менялась. Они хорошо распределяются по полю, у них очень сильные нападающие, фланговые защитники. Это очень укомплектованная команда, они очень хорошо соревнуются и проводят отличный сезон», — приводит AS слова Симеоне.

Матч между «Атлетико» и «Атлетиком» в рамках 17-го тура ла лиги пройдет 16 декабря и начнется в 18.15 по московскому времени.

На данный момент команда Симеоне с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Красно-белые (29) идут на пятой позиции.