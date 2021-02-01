Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль высказался по поводу поражения в матче ла лиги с «Барселоной» (1:2).

В составе каталонского клуба голами отметились нападающие Антуан Гризманн и Лионель Месси.

«В первом тайме мы играли не лучшим образом. Во втором смогли показать свой футбол. Доволен уровнем игры и смелостью команды после перерыва, нужно продолжать в том же духе. Ощущение, что наиграли на ничью», — цитирует Marca.

После 21 тура ла лиги «Атлетик» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 24 балла.