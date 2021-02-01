Месси забил 38 голов со штрафных в ла лиге, показав лучший результат за 25 лет

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче 21-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:1) отметился голом со штрафного. Это 38-й забитый гол аргентинца с данной позиции, сообщается в Twitter Mister Chip.

По этому показателю футболист лидирует в чемпионате Испании за последние 25 лет. Из 403 попыток 9,43 процента оказались успешными.

На втором месте по забитым штрафным в ла лиге располагается Криштиану Роналду, игравший за «Реал». В его активе 19 голов (310; 6,13%), на третьем — бывший защитник «сливочных» Роберто Карлос (16; 382; 4,19%).

В 18 матчах чемпионата Испании 33-летний аргентинец забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

В воскресенье, 31 января, в СМИ попали данные контракта аргентинца. Сообщалось, что по соглашению 2017 года Месси получит около 555 миллионов евро за четыре года контракта. После утечки этой информации адвокаты форварда объявили о намерении подать в суд на руководство «Барселоны».

После 21 тура ла лиги команда занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на 10 очков.