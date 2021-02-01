Афеллай объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Голландии Ибрахим Афеллай завершил карьеру игрока в возрасте 34 лет.
Последнем его клубом был ПСВ, из которого он ушел летом прошлого года.
«То, на что я надеялся, не произошло. Но я воспринимаю это спокойно. Рано или поздно этот момент наступает. Это прекрасно», — приводит слова футболиста nos.nl.
Также Афеллай выступал за «Шальке», «Олимпиакос» и «Сток Сити». За сборную Голландии он провел 53 матча, став серебряным призером чемпионата мира-2010.
Ibrahim Afellay's career as a footballer is finished.— Dutch Football (@FootballOranje_) January 31, 2021
225 games for PSV
55 games for Stoke City
35 games for Barcelona
29 games for Olympiacos
15 games for Schalke
53 caps for Netherlands
A wonderfully gifted midfielder who was held back by injuries. pic.twitter.com/qGRuX2N4BQ
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