Афеллай объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Голландии Ибрахим Афеллай завершил карьеру игрока в возрасте 34 лет.

Последнем его клубом был ПСВ, из которого он ушел летом прошлого года.

«То, на что я надеялся, не произошло. Но я воспринимаю это спокойно. Рано или поздно этот момент наступает. Это прекрасно», — приводит слова футболиста nos.nl.

Также Афеллай выступал за «Шальке», «Олимпиакос» и «Сток Сити». За сборную Голландии он провел 53 матча, став серебряным призером чемпионата мира-2010.