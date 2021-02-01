Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Афеллай объявил о завершении карьеры

11:18
Теги:

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Голландии Ибрахим Афеллай завершил карьеру игрока в возрасте 34 лет.

Последнем его клубом был ПСВ, из которого он ушел летом прошлого года.

«То, на что я надеялся, не произошло. Но я воспринимаю это спокойно. Рано или поздно этот момент наступает. Это прекрасно», — приводит слова футболиста nos.nl.

Также Афеллай выступал за «Шальке», «Олимпиакос» и «Сток Сити». За сборную Голландии он провел 53 матча, став серебряным призером чемпионата мира-2010.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир