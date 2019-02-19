Тибо Куртуа: "Бэйл не поехал на командный ужин, сказав, что уже спит в 23 часа"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа отметил, что прекрасно адаптировался в Мадриде. Он привел в качестве обратного примера историю с Гаретом Бэйлом, который пропустил один из командных ужинов.

– Я чувствую себя так, словно родился в Мадриде, – цитирует AS Куртуа. – Поздно ем, поздно ложусь спать – тут так все живут. Мы недавно командой ужинали, но Бэйл и Кроос не пошли с нами, потому что посчитали, что уже поздно – мы встречались в 21.30 и пили кофе до полуночи. В час ночи отправились спать, а уже в 11 утра следующего дня тренировались. Это идеальный график для меня. Бэйл же сказал, что не поедет, потому что спит уже в 23 часа.