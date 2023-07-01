Тебас намерен переизбраться на пост главы ла лиги
Глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что готов снова баллотироваться на этот пост.
«Я буду баллотироваться снова, если клубы захотят этого», — приводит слова Тебаса COPE.
60-летний испанец возглавляет ла лигу с 2013 года. В 2020 году он был переизбран на этот пост на 4 года.
Источник: COPE
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|00:00
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
Новости