Тебас намерен переизбраться на пост главы ла лиги

Глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что готов снова баллотироваться на этот пост.

«Я буду баллотироваться снова, если клубы захотят этого», — приводит слова Тебаса COPE.

60-летний испанец возглавляет ла лигу с 2013 года. В 2020 году он был переизбран на этот пост на 4 года.