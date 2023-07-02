Пуйоль обратился к завершившему карьеру Фабрегасу
Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на завершение карьеры полузащитником Сеском Фабрегасом.
«Поздравляю с прекрасной карьерой. Рад был разделить с тобой все эти моменты. Удачи на новом этапе. Люблю тебя, друг», — написал Пуйоль в соцсети.
Последний сезон 36-летний Фабрегас провел в итальянском клубе «Комо», выступающем в серии B. Хавбек сообщил, что начинает тренерскую карьеру и будет работать с молодежными командами «Комо».
Фабрегас дебютировал в профессиональном футболе в 2003 году. За 20 лет карьеры он становился победителем чемпионата, Кубка, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Европы и клубного чемпионата мира.
Вместе со сборной Испании футболист дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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