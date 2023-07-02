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Пуйоль обратился к завершившему карьеру Фабрегасу

Руслан Минаев
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Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на завершение карьеры полузащитником Сеском Фабрегасом.

«Поздравляю с прекрасной карьерой. Рад был разделить с тобой все эти моменты. Удачи на новом этапе. Люблю тебя, друг», — написал Пуйоль в соцсети.

Последний сезон 36-летний Фабрегас провел в итальянском клубе «Комо», выступающем в серии B. Хавбек сообщил, что начинает тренерскую карьеру и будет работать с молодежными командами «Комо».

Фабрегас дебютировал в профессиональном футболе в 2003 году. За 20 лет карьеры он становился победителем чемпионата, Кубка, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

Вместе со сборной Испании футболист дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.

Карлес Пуйоль
Сеск Фабрегас
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