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Сегодня, 19:15

Фабрегас объявил о завершении карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сеск Фабрегас.
Фото Reuters

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры.

«С огромной грустью сообщаю, что пришло время, когда мне нужно повесить бутсы на гвоздь. Я ценю каждый день своей карьеры, начиная с «Барселоны», затем был «Арсенал», потом снова «Барселона», дальше — «Челси», «Монако», и, наконец, «Комо».
Победы на чемпионате мира и чемпионатах Европы, победы во всех турнирах Англии и Испании, я выиграл почти все европейские турниры. Это было незабываемое путешествие», — написал Фабрегас у себя в соцсетях.

Последний сезон 36-летний испанец провел в итальянском клубе «Комо», выступающем в серии B. Хавбек сообщил, что начинает тренерскую карьеру и будет работать с молодежными командами «Комо».

Фабрегас дебютировал в профессиональном футболе в 2003 году. За 20 лет карьеры он становился победителем чемпионата, Кубка, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

Вместе со сборной Испании футболист дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.

Сеск Фабрегас
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