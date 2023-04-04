Сын Карло Анчелотти может возглавить «Базель»

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, близок к тому, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру, сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний итальнец с начала следующего сезона может возглавить «Базель». После 26 туров клуб занимает 5-е место в чемпионате Швейцарии.

Анчелотти-младший с лета 2021 года является ассистентом главного тренера в «Реале». Ранее он работал в тренерском штабе отца в «Эвертоне», «Наполи», «Баварии» и «ПСЖ».