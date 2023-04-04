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Сегодня, 15:20

Сын Карло Анчелотти может возглавить «Базель»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, близок к тому, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру, сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний итальнец с начала следующего сезона может возглавить «Базель». После 26 туров клуб занимает 5-е место в чемпионате Швейцарии.

Анчелотти-младший с лета 2021 года является ассистентом главного тренера в «Реале». Ранее он работал в тренерском штабе отца в «Эвертоне», «Наполи», «Баварии» и «ПСЖ».

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 27 9 10 8 32-31 37
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
17
 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
18
 Валенсия 27 7 6 14 29-32 27
19
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
20
 Эльче 27 2 7 18 19-55 13
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38 тур
7.04 22:00
Севилья – Сельта
 - : -
8.04 15:00
Осасуна – Эльче
 - : -
8.04 17:15
Эспаньол – Атлетик
 - : -
8.04 19:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
8.04 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
9.04 15:00
Вальядолид – Мальорка
 - : -
9.04 17:15
Бетис – Кадис
 - : -
9.04 19:30
Альмерия – Валенсия
 - : -
9.04 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
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10.04 22:00
Барселона – Жирона
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Энес Юнал

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Родригу

Родригу

Реал

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 9
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 15 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 19 2 3
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