«Осасуна» вышла в финал Кубка Испании

«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:1. Клуб из Памплоны вышел в финал турнира, так как в первой встрече победил (1:0).

В основное время единственный гол забил нападающий басков Иньяки Уильямс. На 116-й минуте защитник Пабло Ибаньес сравнял счет и принес «Осасуне» путевку в финал.

В финале «Осасуна» сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Барселона». Первый матч каталонцы выиграли со счетом 1:0.