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«Осасуна» вышла в финал Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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4 апреля. «Атлетик» — «Осасуна» — 1:1.
Фото Reuters

«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:1. Клуб из Памплоны вышел в финал турнира, так как в первой встрече победил (1:0).

В основное время единственный гол забил нападающий басков Иньяки Уильямс. На 116-й минуте защитник Пабло Ибаньес сравнял счет и принес «Осасуне» путевку в финал.

В финале «Осасуна» сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Барселона». Первый матч каталонцы выиграли со счетом 1:0.

Испания. Кубок. 1/2 финала
04 апр, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:1
Осасуна
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Осасуна
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 27 9 10 8 32-31 37
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
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 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
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 Валенсия 27 7 6 14 29-32 27
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 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
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