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Сегодня, 09:11

Дембеле хотел бы перейти в «Ливерпуль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле хотел бы перейти в «Ливерпуль».

Как сообщает El Nacional, игрок получил предложение от «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля». Утверждается, что французского игрока больше привлекает идея перехода в «Ливерпуль», который планирует серьезную трансформацию в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что в действующем контракте Дембеле с «Барселоной» указаны две суммы отступных. До конца текущего сезона и до конца года сумма отступных игрока будет составлять 100 миллионов евро. Однако в июле она будет ниже и составит 50 миллионов евро.

В текущем розыгрыше ла лиги Дембеле провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2024 года.

Источник: El Nacional
Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
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 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
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7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
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 Р. Вальекано 27 9 10 8 32-31 37
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 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
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 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
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 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
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 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
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