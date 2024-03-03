Судья объяснил, почему удалил Беллингема в матче «Реала» с «Валенсией»

Главный арбитр матча 27-го тура ла лиги «Реал» — «Валенсия» (2:2) Хесус Хиль Мансано прокомментировал удаление полузащитника мадридцев Джуда Беллингема.

«На 99-й минуте игрок Беллингем был удален с поля, так как после окончания игры, все еще находясь на поле, он агрессивно подбежал ко мне, выкрикивая фразу «это чертов гол», — цитирует арбитра Madrid Xtra.

На 90+9-й минуте англичанин забил гол, который мог стать победным для его команды, но главный арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до того, как футболист отправил мяч в сетку.

Согласно записи в протоколе, Беллингем был удален за то, что после свистка подбежал к судье и в агрессивной манере несколько раз прокричал в его адрес фразу с использованием нецензурной лексики.