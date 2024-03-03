Винисиус заявил, что «Реалу» не позволили победить в матче с «Валенсией»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что команде не позволили победить в матче с «Валенсией» в рамках 27-го тура ла лиги.

«Нам не удалось победить, потому что нам не позволили этого сделать. Дубль? Я счастлив забить два гола, хочу продолжать творить историю «Реала», — цитирует игрока журналист издания COPE Аранча Родригес.

На последней минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным для «Королевского клуба», но главный судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток перед подачей «сливочных» в штрафную «Валенсии», из-за чего гол не был засчитан.