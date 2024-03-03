«Реал» — о матче с «Валенсией»: «Беспрецедентное решение арбитра помешало победе на «Месталье»

Пресс-служба «Реала» на официальном сайте опубликовала отчет о матче 27-го тура ла лиги с «Валенсией» со скандальным заголовком.

«В последнюю секунду беспрецедентное судейское решение помешало «Реалу» одержать победу над «Валенсией» на «Месталье», — написано в публикации.

Ранее судья объяснил, почему удалил Беллингема в матче «Реала» с «Валенсией».

На 90+9-й минуте англичанин забил гол, который мог стать победным для его команды, но главный арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до того, как футболист отправил мяч в сетку.

Согласно записи в протоколе, Беллингем был удален за то, что после свистка подбежал к судье и в агрессивной манере несколько раз прокричал в его адрес фразу с использованием нецензурной лексики.