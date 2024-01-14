Суарес рассказал об ожиданиях от финальной игры «Барселоны» с «Реалом»

Экс-игрок «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о предстоящем финале Суперкубка Испании, где каталонцы сыграют с «Реалом».

«Будет приятно посмотреть такой матч. Все знают, за кого я буду болеть. Желаю «Барселоне» всего самого лучшего. Выход в финал доказывает, что у каталонцев хорошая команда. Победа в турнире поможет им в эмоциональном плане», — цитирует игрока Marca.

Встреча команд состоится сегодня, 14 января. Начало — 22.00 мск.