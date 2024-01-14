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Сегодня, 11:00

«Реал» — «Барселона»: время начала и где пройдет финала Суперкубка Испании

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале 40-го розыгрыша Суперкубка Испании в воскресенье, 14 января. Игра пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Турнир принимает Саудовская Аравия уже в четвертый раз.

В 1/2 финала турнира королевский клуб был сильнее мадридского «Атлетико», игра завершилась в дополнительное время со счетом 5:3. Команда из Каталонии уверенно обыграла «Осасуну» — 2:0.

Прогноз на игру «Реал» — «Барселона» читайте в нашем материале.

Суперкубок Испании пятый год подряд проходит по формату «финала четырех».

Испания. Суперкубок. Финал
14 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
Барселона

Суперкубок Испании по футболу: турнирная таблица и результаты

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Суарес рассказал об ожиданиях от финальной игры «Барселоны» с «Реалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
9
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
10
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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