Модрич летом может перейти в клуб Саудовской Аравии

Хавбек сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич может сменить команду в летнее трансферное окно, пишет AS.

По данным источника, в подписании полузащитника заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Модрич может перейти в другую команду летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 38-летний игрок принял участие в 22 матчах за мадридскую команду, отметившись одним голом и пятью голевыми передачами.