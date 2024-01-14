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Сегодня, 09:35

Модрич летом может перейти в клуб Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Хавбек сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич может сменить команду в летнее трансферное окно, пишет AS.

По данным источника, в подписании полузащитника заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Модрич может перейти в другую команду летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 38-летний игрок принял участие в 22 матчах за мадридскую команду, отметившись одним голом и пятью голевыми передачами.

Лука Модрич
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
9
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
10
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
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Хетафе – Реал
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
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П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

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Барселона

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Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

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Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

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