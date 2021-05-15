Суарес рассказал, когда закончит карьеру в сборной
Нападающий «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес поделился планами по завершению карьеры в национальной команде.
«Я хочу сыграть на ЧМ-2022 в Катаре, а потом уйти. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых — ради молодых футболистов, которым нужно дать дорогу. Когда приходит время, людям приходится принимать тяжелые решения, но я долгое время думал об этом», — приводит Marca слова Суареса.
Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года, на его счету 63 гола в 116 играх за национальную команду. Вместе со сборной форвард доходил до полуфинала ЧМ-2010 и выигрывал Кубок Америки (2011).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/05/15/609edb8e22601d15608b45f1.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю