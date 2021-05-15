Рауль может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

Главный тренер резервной команды «Реала» («Реал Кастилья») Рауль может сменить Зинедина Зидана в главной команде, информирует Marca. 43-летний испанец является основным претендентом — большинство руководителей клуба сходятся именно на его имени, хотя есть и другие кандидаты.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить Йоахим Лев, который в ближайшее время уйдет из сборной Германии.

Рауль тренирует резервную команду «Реала» с 2019 года. На протяжении 16 лет он выступал за «Королевский клуб» в качестве игрока. Является легендой клуба и был лучшим его бомбардиром.

Под руководством Зидана «Реал» три раза подряд выиграл Лигу чемпионов (с 2016 по 2018 год), после чего 48-летний француз покинул клуб. В марте 2019 года он вернулся и привел команду к титулу чемпиона Испании. В этом сезоне «Реал» вылетел в полуфинале Лиги чемпионом от «Челси», а в чемпионате пока занимает второе место.

Ранее появилась информация, что Зидан принял решение покинуть свой пост по окончании сезона независимо от того, станет ли команда чемпионом Испании. По данным TeleMadrid, специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения.