«Барселону» могут покинуть порядка 14 футболистов
«Барселона» может расстаться с 14 игроками в летнее трансферное окно из-за сложного финансового положения, информирует Marca.
Из команды могут уйти вратарь Нету, защитники Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Филиппе Коутиньо, Миралем Пьянич и Матеус Фернандес, форвард Мартин Брейтуэйт и другие.
Ранее сообщалось о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
Как отмечается, продажа некоторых игроков поможет серьезно разгрузить зарплатную ведомость.
Однако клуб может пополниться новыми игроками. Среди потенциальных новичков называются защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия, полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, форвард «Лиона» Мемфис Депай, а также нападающий «Сити» Серхио Агуэро.
«Барселона» за два тура до конца чемпионата занимает третье место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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