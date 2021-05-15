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«Барселону» могут покинуть порядка 14 футболистов

09:08
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«Барселона» может расстаться с 14 игроками в летнее трансферное окно из-за сложного финансового положения, информирует Marca.

Из команды могут уйти вратарь Нету, защитники Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Филиппе Коутиньо, Миралем Пьянич и Матеус Фернандес, форвард Мартин Брейтуэйт и другие.

Ранее сообщалось о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.

Как отмечается, продажа некоторых игроков поможет серьезно разгрузить зарплатную ведомость.

Однако клуб может пополниться новыми игроками. Среди потенциальных новичков называются защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия, полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, форвард «Лиона» Мемфис Депай, а также нападающий «Сити» Серхио Агуэро.

«Барселона» за два тура до конца чемпионата занимает третье место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

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ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

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Обе забьют - да

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1.73

1X

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1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

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1.61

ТМ 2.5

19%

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ИТБ2 (1.5)

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