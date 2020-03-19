Состояние экс-президента «Реала» ухудшилось из-за коронавируса

Сын экс-президента «Реала» и владельца «Малаги» Лоренсо Санса, у которого ранее был обнаружен коронавирус, рассказал об ухудшении состояния отца.

«Мы только что говорили с доктором, и новости не очень хорошие. Помимо дыхательной недостаточности, почечная недостаточность связана с тяжелой инфекцией. Нужно подождать 24 часа, но из-за его возраста это очень сложно. Хуже всего то, что мы не можем быть с ним», — написал Санс-младший в Twitter.