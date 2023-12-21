Солари назначен на пост футбольного директора «Реала»

Бывший полузащитник и экс главный тренер «Реала» Сантьяго Солари назначен на пост футбольного директора мадридского клуба, сообщает The Athletic.

Солари выступал за «Реал» с 2000 по 2005 год. В качестве игрока вместе с командой стал двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов-2001/02. С 2018 по 2019 год аргентинский специалист работал в мадридской команде в качестве главного тренера. Под его руководством «Реал» в 2018 году стал чемпионом мира среди клубных команд.

На посту футбольного директора Солари сменил Мануэла Фернандеса.