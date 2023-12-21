В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян пропустит матч с «Кадисом»
В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ», что полузащитник Арсен Захарян пропустит матч 18-го тура ла лиги против «Кадиса».
«Арсен испытывает небольшую боль в правой седалищной кости, поэтому он не готов играть сегодня», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин провел 17 матчей за испанскую команду и сделал 1 результативную передачу.
Матч «Кадис» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 21.00 мск.
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|
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|В
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|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|17
|14
|2
|1
|41-20
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|3
|1
|38-11
|42
|
3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|34-21
|38
|
4
|Атлетик
|18
|10
|5
|3
|34-19
|35
|
5
|Атлетико
|17
|11
|2
|4
|35-19
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|17
|8
|6
|3
|29-18
|30
|
7
|Бетис
|17
|6
|9
|2
|19-17
|27
|
8
|Хетафе
|18
|6
|8
|4
|24-23
|26
|
9
|Лас-Пальмас
|18
|7
|4
|7
|15-15
|25
|
10
|Валенсия
|18
|6
|5
|7
|19-22
|23
|
11
|Р. Вальекано
|18
|4
|8
|6
|16-24
|20
|
12
|Вильярреал
|18
|5
|4
|9
|26-35
|19
|
13
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
14
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|14-23
|16
|
15
|Севилья
|17
|3
|7
|7
|23-24
|16
|
16
|Мальорка
|17
|2
|9
|6
|14-20
|15
|
17
|Кадис
|17
|2
|8
|7
|14-24
|14
|
18
|Сельта
|18
|2
|7
|9
|18-28
|13
|
19
|Гранада
|18
|1
|5
|12
|20-40
|8
|
20
|Альмерия
|18
|0
|5
|13
|19-42
|5
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|19.12
|21:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|0 : 1
|19.12
|23:30
|
Атлетико – Хетафе
|3 : 3
|19.12
|23:30
|
Гранада – Севилья
|0 : 3
|20.12
|21:00
|
Барселона – Альмерия
|3 : 2
|20.12
|23:30
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|20.12
|23:30
|
Вильярреал – Сельта
|3 : 2
|21.12
|21:00
|
Бетис – Жирона
|- : -
|21.12
|21:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|21.12
|23:30
|
Алавес – Реал
|- : -
|21.12
|23:30
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|11
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|15
|1
|0
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