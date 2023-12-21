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Сегодня, 12:35

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян пропустит матч с «Кадисом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото AFP

В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ», что полузащитник Арсен Захарян пропустит матч 18-го тура ла лиги против «Кадиса».

«Арсен испытывает небольшую боль в правой седалищной кости, поэтому он не готов играть сегодня», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин провел 17 матчей за испанскую команду и сделал 1 результативную передачу.

Матч «Кадис» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 21.00 мск.

Арсен Захарян
ФК Кадис
ФК Реал Сосьедад
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Пеллегрини рассказал о настрое «Бетиса» на матч с «Жироной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
14
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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38 тур
19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
19.12 23:30
Атлетико – Хетафе
 3 : 3
19.12 23:30
Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 3 : 2
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
20.12 23:30
Вильярреал – Сельта
 3 : 2
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 - : -
21.12 21:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 23:30
Алавес – Реал
 - : -
21.12 23:30
Мальорка – Осасуна
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 11
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 15 1 0
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