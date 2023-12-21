В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян пропустит матч с «Кадисом»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ», что полузащитник Арсен Захарян пропустит матч 18-го тура ла лиги против «Кадиса».

«Арсен испытывает небольшую боль в правой седалищной кости, поэтому он не готов играть сегодня», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин провел 17 матчей за испанскую команду и сделал 1 результативную передачу.

Матч «Кадис» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 21.00 мск.