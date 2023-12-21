«Барселона» удовлетворена решением Европейского суда по блокировке создания Суперлиги

Пресс-служба «Барселоны» прокомментировала решение Европейского суда по блокировке создания Суперлиги.

«Барселона» выражает свое удовлетворение вердиктом Европейского суда по проекту создания Суперлиги. Как один из клубов, продвигающих данный проект, мы считаем, что это решение прокладывает путь к новому европейскому футбольному соревнованию элитного уровня. Наш клуб выступает против монополии на футбольный мир. Мы хотим инициировать новые дискуссии относительно того, каким образом в будущем должны развиваться европейские клубные соревнования», — сообщила пресс-служба каталонского клуба в своем аккаунте в соцсетях.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта был одним из инициаторов создания нового турнира.