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Сегодня, 14:00

«Барселона» удовлетворена решением Европейского суда по блокировке создания Суперлиги

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Пресс-служба «Барселоны» прокомментировала решение Европейского суда по блокировке создания Суперлиги.

«Барселона» выражает свое удовлетворение вердиктом Европейского суда по проекту создания Суперлиги. Как один из клубов, продвигающих данный проект, мы считаем, что это решение прокладывает путь к новому европейскому футбольному соревнованию элитного уровня. Наш клуб выступает против монополии на футбольный мир. Мы хотим инициировать новые дискуссии относительно того, каким образом в будущем должны развиваться европейские клубные соревнования», — сообщила пресс-служба каталонского клуба в своем аккаунте в соцсетях.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта был одним из инициаторов создания нового турнира.

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Солари назначен на пост футбольного директора «Реала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
14
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
19.12 23:30
Атлетико – Хетафе
 3 : 3
19.12 23:30
Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 3 : 2
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
20.12 23:30
Вильярреал – Сельта
 3 : 2
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 - : -
21.12 21:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 23:30
Алавес – Реал
 - : -
21.12 23:30
Мальорка – Осасуна
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 11
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 15 1 0
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