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Смолов — в заявке «Сельты» на матч против «Валенсии» Черышева

19:47
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Российский нападающий Федор Смолов сразу после своего перехода в «Сельту» оказался в заявке команды на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Встреча пройдет завтра (начало — 23.00 по московскому времени).

Экс-форвард «Локомотива» сегодня, 31 января, прошел медицинское обследование и подписал контракт.

29-летний футболист будет выступать за новую команду под девятым номером на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

Напомним, за «Валенсию» выступает российский полузащитник — Денис Черышев.

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