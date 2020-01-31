Смолов — в заявке «Сельты» на матч против «Валенсии» Черышева
Российский нападающий Федор Смолов сразу после своего перехода в «Сельту» оказался в заявке команды на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Встреча пройдет завтра (начало — 23.00 по московскому времени).
Экс-форвард «Локомотива» сегодня, 31 января, прошел медицинское обследование и подписал контракт.
29-летний футболист будет выступать за новую команду под девятым номером на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.
Напомним, за «Валенсию» выступает российский полузащитник — Денис Черышев.
20 celestes viaxan a Valencia, inclu?do o rec?n chegado @smolovfedor90. Afouteza, coraz?n e a pola vitoria! #ValenciaCelta #XuntosSomosM?isFortes— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020