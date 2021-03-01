СМИ узнали причину обысков в офисе «Барселоны»

В понедельник 1 марта полиция провела обыски в офисе «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По данным портала Marca, это может быть связано с делом «Барсагэйт». В феврале прошлого года появились сообщения, что каталонский клуб платил деньги различным компаниям за создания положительного имиджа «Барселоны» и бывшего президента клуба Жосепа Бартомеу в социальных сетях.

Также в Сети проводилась дискредитационная кампания против лидеров сине-гранатовых — Лионеля Месси и Жерара Пике, которые были несогласны с позицией руководства в некоторых вопросах.

Сам Бартомеу позже заявил, что не причастен к оскорблениям футболистов в соцсетях. В октябре прошлого года Жозеп Бартомеу был отправлен в отставку с должности президента клуба. Новые выборы запланировано провести 7 марта. Среди кандидатов — Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.