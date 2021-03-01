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Полиция провела обыски в главном офисе «Барселоны»

12:47
Офис «Барселоны». Фото Twitter
Офис «Барселоны». Фото Twitter
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В понедельник 1 марта полиция провела обыски в офисе «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, с самого утра несколько полицейских работали в здании и внутрь на то время никого не пускали. Детали спецоперации пока не раскрываются, однако известно, что это связано с деятельностью клуба в социальных сетях.

По состоянию на 1 марта, «Барселона» находится на втором месте в ла лиге с 53 очками. У «Атлетико», который идет первым, 58 очков и матч в запасе.

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